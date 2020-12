S

ana, sabrosa y cubana, así se declara Omara Portuondo al llegar a los 90 años de edad. La leyenda de la música cubana, nacida en La Habana el 29 de octubre de 1930, dice sentirse muy joven al referirse a su cumpleaños.

Me siento muy joven. Yo no me siento de 90 ni de 60 ni de 15; no sé, no me importa la edad, siempre he sido así. No me doy cuenta, yo vivo con el tiempo, a mí me encanta así, vivir , dijo la cantante al recibir los parabienes de familiares y amigos en presencia de los medios de comunicación.

Las celebraciones comenzaron con un concierto en línea con artistas cubanos, como la cantante Haydee Milanés, la orquesta Failde, los Muñequitos de Matanzas, la peruana Eva Ayllón y la guatemalteca Gaby Moreno, que fue transmitido en su cuenta de YouTube. Asimismo, en honor a la trayectoria y a las nueve décadas de vida de la artista, varias organizaciones han realizado actividades dedicadas a ella, como la disquera cubana Bis Music, con el estreno de la placa Mariposas, nominado en la categoría Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical en la edición 21 de los premios Grammy Latinos, entre otras iniciativas.

Omara Siempre en movimiento, había anunciado para este año una gira musical de despedida por Asia, Europa y Oceanía llamada El último beso, pero la pandemia del Covid-19 obligó a aplazar sus presentaciones.

Son muchos los países e incontables los escenarios en que Omara Portuondo se ha presentado a lo largo de 70 años de carrera, siempre llevando la música cubana como estandarte. Me gusta ser un símbolo de Cuba, me siento realizada, es como si fuera la bandera cubana , dijo en ocasión de su festejo, al manifestarse agradecida por haber tenido la oportunidad que la música le ha brindado de representar a Cuba por todas las partes del mundo .