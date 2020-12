Económicamente hablando, sí habría vendido a Messi este verano. Habría sido deseable, por lo que ingresas y por lo que te ahorras. Pero eso depende del cuerpo técnico, no me corresponde a mí , señaló en entrevista con la emisora RAC1.

En el mes de enero no se podrán pagar las nóminas de los jugadores. No cobrarán, no pasa nada. Ellos tienen dos pagos importantes en enero y en julio. Esto se ha aplazado, como los bonos por ganar títulos también , explicó el directivo interino del club, que tomó las riendas tras la reciente dimisión de Josep Maria Bartomeu.

Hubo una parte de rebaja salarial que se pactó con el presidente Bartomeu y nosotros lo que hemos hecho es posponer el monto más grande, unos 170 millones, durante cuatro temporadas , afirmó.

Por otra parte, Tusquets prácticamente rechazó el regreso de Neymar, quien el miércoles comentó que le gustaría volver a jugar con Messi. “Si viene gratis se podría plantear, pero si no se vende (el argentino) no hay dinero para fichar. En este momento sería inasumible, concluyó.