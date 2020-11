Se requiere ahora implementar en Chiapas y Tabasco un verdadero programa hidráulico para evitar las inundaciones en pueblos marginados y también un urgente proyecto alternativo de construcción de viviendas que puedan soportar las constantes catástrofes naturales. De no hacerlo, los tabasqueños seguiremos viviendo en la estéril cultura pragmática que pretende resolver a corto plazo nuestras tragedias y calamidades sólo con proyectos estatales y federales.

Ante estas calamidades en el sureste mexicano ya no cabe sólo aplicar programas coyunturales, como el DN-III-E, de la Secretaría de Defensa, o achacarle la culpa del desastre natural a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad –situación que se hizo en los gobiernos panistas o priístas–, Conagua, o la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Es de esperar que nuestras cámaras de Diputados y de Senadores no sufran esa miopía y tomen a tiempo las medidas necesarias.

Armando Ramírez Rascón

De nuevo falta el agua en la unidad Zapote 1

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Patricia Elena Aceves, alcaldesa de Tlalpan; Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciu-dad de México:

Por este medio quiero notificarles que de nuevo en la unidad Zapote 1, ubicada en la calle Zapote entrada por San Fernando, colonia Isidro Fabela, alcaldía de Tlalpan, desde septiembre pasado comenzamos a tener problemas con el suministro de agua, a pesar de que dentro de la unidad se encuentra el pozo Zapote.

Debido a la pandemia de Covid-19 el problema se reportó antes por los canales que fue posible, y se obtuvo por respuesta un va para largo, ya que no se cuenta con presupuesto . Desde entonces los vecinos hemos estado atentos al motor del pozo, por lo que descubrimos que éste sí está trabajando, sólo que el destino principal del agua son los edificios que se encuentran sobre Periférico Sur, frente a sala Ollin Yoliztli, entre los que destacan Be Grand Alto Pedregal (donde, es evidente, no reportan problemas de agua).

El valor de nuestras propiedades no se equipara con el de los departamentos en el conjunto residencial señalado; no obstante, también tenemos derecho al agua, por lo que exijo una solución inmediata al problema que nos aqueja para que se ponga fin a la discriminación en la atención de las necesidades de la población.

Jorge Ángel Morales Santamaría

Invitaciones

Los megaproyectos y la Cuarta Transformación

El Colectivo Morena Chilangos invita a la videoconferencia Los megaproyectos y la Cuarta Transformación, que impartirá el antropólogo Francisco Javier Guerrero, hoy las 18:30 horas, a través de la página del Colectivo Morena Chilangos (Comochi) vía Facebook Live.

https://www.facebook.com/Colectivo-Morena-Chilangos -Comochi-327855167604876/

La historia de México y la 4T

El Museo Casa de la Memoria Indómita y el Círculo de Estudios Central invita a la charla La historia de México y la 4T, por Juan Antonio García Degollado. Mañana a las 17 horas, en Regina 66, Centro Histórico, Ciudad de México. Entrada libre, con acceso limitado. Es necesario usar cubrebocas.

Circulo de Estudios Central, Leticia López