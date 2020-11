L.C. Bornio

Lunes 2 de noviembre de 2020, p. a11

Mazzu nació en Italia el Día de Muertos y llegó a México para llenarse de su surrealismo y de sus ritmos.

Después de su primer álbum, Perfect Lizard (disponible en Spotify) y el sencillo Ixhel, se prepara para sorprender con sonidos nuevos.

Cantautor y productor, emergió de las entrañas del rock alternativo y la música electrónica, y vino a nuestro país para quedarse.

En entrevista contó: Cuando tenía 15 años mi mejor amigo me escuchó cantar y me dijo que tenía una voz poderosa. Así fue como empecé a creer que podía hacerlo. Durante esa etapa en la que nada parecía tener sentido, encontré un refugio en la música, en especial en el grunge y el rock alternativo de los años 90. Era lo que me ayudaba a hallar respuestas y expresarme .

Agregó que en su familia no se dedicaban a algo creativo y no les gustaba que hiciera música.

No tomó ningún curso de música, “sólo algunas clases de canto. Me fui a vivir a Bolonia, porque era el centro de la música en Italia, pero estudié economía para complacer a mis padres, aunque en realidad no iba a la universidad; lo que hice fue trabajar y estar activo en mis diferentes bandas. Me dolía que mis padres no me apoyaran, por eso trataba de hacerlos felices estudiando lo que ellos querían, pero no dejaba de hacer lo que a mí me gustaba.

–¿Nadie le enseñó a tocar?

–No. Cuando eres melómano y tienes buen oído puedes entender cómo hacer una canción. Yo no sé leer ni escribir música, pero llevo como 20 años escribiendo canciones. Sé cómo usar la voz, qué instrumentos necesito y conozco bien mi proceso, porque experimenté mucho. No empecé a escribir música como un genio, más bien trabajé.

Comparió que el nombre del álbum es a partir de una canción de Perfect Lizard, Perfect sun, que escribió cuando tenía 18 años.

“El tema habla de un momento de éxtasis y distorsión de la realidad, en la que uno, inmerso en su locura, piensa que es demasiado grande, una especie de dios. Entonces hay una parte donde yo soy la lagartija y manejo rumbo a la costa, con total libertad. Todo de forma muy surrealista y metafórica. Como el resto de las canciones las hice durante los cuatro años anteriores a la publicación del disco, quise darle más importancia a ésta, que es la más vieja, y que iba acorde con la idea que tenía para la portada, en la que la lagartija es mi alter ego, esa parte de mí que no tiene miedos ni límites. Por eso en la portada ella maneja el auto y yo voy como copiloto.”