Los futbolistas no somos máquinas, somos personas, y me parece que esta forma de actuar, por parte del club, está mal, sobre todo cuando se trata de la institución que representa a la universidad de México , señaló el ex zaguero, a quien se le han practicado cuatro cirugías de cadera en los últimos dos años.

En conferencia de prensa realizada ayer, en la cual estuvo acompañado por sus abogados, Daniel Apaza y Juan Carlos Vázquez, así como por el titular de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFPro), Álvaro Ortiz, el canterano auriazul relató que, en su momento, dicha lesión no fue bien atendida por el cuerpo médico de la escuadra universitaria, pues no se realizó la rehabilitación de forma correcta, por lo cual actualmente está incapacitado y en espera de una prótesis de cadera, la cual le permitiría volver a caminar.

Asimismo, señaló a Rodrigo Ares de Parga, ex presidente de la escuadra universitaria; Antonio Sancho, ex director deportivo, y José Ramírez, ex vicepresidente de operaciones, como los principales responsables de no atender el caso durante su gestión.

“Hay muchos implicados en mi caso, pero los más importantes son Rodrigo Ares de Parga, quien nunca me dio la cara, siempre me mandó con José Ramírez, vicepresidente de operaciones, quien me dijo: ‘ni modo, te tocó a ti, tuviste mala suerte y si quieres demandar, pues hazlo’.

“Para mi cuarta cirugía, yo ya no tenía confianza en los médicos del club, y le solicité a Antonio Sancho (ex vicepresidente deportivo) ir a otra clínica y buscar otra rehabilitación, pero no se me fue concedido, se justificó diciendo que acaba de cambiar el área médica.

Me da tristeza y me duelen mucho este tipo de actitudes, pero sé que la FIFA y las leyes de México me respaldan, ya perdí todo y no pierdo más por hablar , aseveró.

Hasta la fecha, la directiva de Pumas no se ha hecho responsable del caso, por lo que el jugador se vio obligado a denunciar al equipo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en busca de recibir una pensión de invalidez.

Más allá de un tema laboral, se trata de un asunto de dignidad, el cual tiene que ver con la parte integral de la vida, porque es un derecho conexo, que va en relación con los derechos humanos , expresó el abogado Juan Carlos Vázquez.

En ese sentido, Álvaro Ortiz, presidente de la AMFPro, adelantó que en breve se presentará ante la Federación Mexicana de Futbol un contrato colectivo a favor de los jugadores nacionales y que uno de sus principales puntos será crear un fondo de ahorro, el cual podrán utilizar tras retirarse de las canchas.