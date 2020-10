Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 6 de octubre de 2020, p. a10

La selección mexicana alista en Ámsterdam el juego ante la Oranje, con la motivación que significa enfrentar a un equipo de primer nivel. “El Tri debe salir a competir. Si haces un mal partido, si no compites, no hay ganancia, te servirá de experiencia nada más”, dijo Luis Alfonso Sosa, quien aplaudió la realización de este duelo en el viejo continente.

Es irte habituando a enfrentar a este tipo de rivales y si lo haces bien, por supuesto que será muy útil. El rival exige mucho más que el partido previo (contra Guatemala, en el estadio Azteca), es otro entorno, a pesar de que no habrá público, pero salir siempre implica un grado de dificultad importante y definitivamente la jerarquía del rival es superior , expresó el ex técnico del Necaxa.

“No es lo mismo jugar con los clásicos rivales en Estados Unidos, donde –como todos sabemos– nuestro equipo está amarrado por un contrato que debe cumplir. Se dio esta oportunidad excepcional de ir a Europa y en el aspecto deportivo se le puede sacar mucho provecho”.

El entrenador señaló que siempre se debe buscar funcionamiento y resultado ; no obstante, es normal que después de no jugar tanto tiempo haya que trabajar para un buen entendimiento, aunque muchos se conocen, deben rencontrarse en la cancha y lograr coordinación colectiva .