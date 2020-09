El deporte no es una burbuja aislada de la sociedad , afirma el húngaro Jeno Kamuti, ex esgrimista olímpico y presidente de la organización Fair Play. Lo que sucede durante el juego puede servir como modelo de ética para vivir y ser buenos ciudadanos.

En el foro internacional al que convocaron ayer, participaron directivos olímpicos de Latinoamérica, de organizaciones deportivas mundiales, ex atletas y hasta un agente de la DEA. Todos coincidieron que el deporte es un escenario donde se muestra el verdadero rostro de un individuo, su honestidad y compañerismo. Principios que –agregaron– son los que deben regir la convivencia entre ciudadanos.

En un patio rural, un grupo de niñas y niños practica esgrima sobre el piso de tierra. En San Pedro Masahuat, El Salvador, Ernesto Ramírez Valladares, ex medallista centroamericano, imparte clases en un espacio inimaginable.

Los jóvenes lucen felices portando sus caretas destartaladas y los floretes oxidados. Lo que ahí ocurre ha servido de modelo para combatir el avance sangriento de las pandillas, el narcotráfico y la violencia en conjunto. Por eso, lo comparte en vi-deo la organización Fair Play.