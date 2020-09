Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 8 de septiembre de 2020, p. a10

El ex futbolista camerunés Samuel Eto’o, embajador de la Liga de España, afirmó que los jugadores mexicanos tienen la calidad suficiente para militar en Europa, pero prefieren quedarse en el balompié del país por las comodidades y los altos sueldos que les ofrecen en la Liga Mx.

No les falta nada (en el aspecto futbolístico), el problema es que la paga es muy buena en México, entonces no tienen la necesidad de ir a competir fuera. Otros tantos no miran el lado del dinero y aceptan salir a otros países, es eso, la mexicana es una de las mejores ligas del mundo y muchas veces los jugadores prefieren estar en casa , declaró este lunes en una videoconferencia tras la presentación virtual de la temporada 90 del torneo español.

Por otro lado, el también ex integrante del Barcelona consideró que el Real Betis, donde juegan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, será uno de los principales protagonistas del certamen ibérico en la siguiente campaña 2020-2021, toda vez que será dirigido por Manuel Pellegrini.

Del capitán Guardado no podemos decir nada porque su calidad habla de él. El Betis ha estado jugando a un gran nivel y con muy buenos entrenadores, ahora tienen a uno de los mejores del mundo, esto también les va a exigir más a sus integrantes y es ahí donde vamos a esperar que sea un club que pelee por estar arriba , señaló.

Eto’o confió en que su compadre , el otrora defensa mexicano Rafael Márquez, con quien compartió vestidor en el Barcelona, pueda convertirse algún día en el entrenador de la selección nacional.

Del caso Lionel Messi, consideró que la problemática con el Barça no afectará el rendimiento del jugador.