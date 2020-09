En el Nacional, que iniciará el viernes en un circuito urbano con la prueba contrarreloj, Ramón espera continuar con buen paso, aunque ahora es muy incierto, porque nadie sabe en qué nivel nos encontramos; va a estar muy competido, pero estamos bien preparados para esa prueba y las dos de ruta , individual y por equipos, que consistirán en 120 kilómetros cada día y se disputarán sábado y domingo en un circuito carretero de 38 kilómetros.

Va a ser una moneda al aire, pero yo sí pienso que puedo ganar porque ya lo he hecho, estoy motivado y me he preparado con mucha fuerza. Estoy muy emocionado de poder competir al fin , subrayó.

Difícil, enfrentar la pandemia