“Mi cuerpo extrañaba bastante el dolor, cansancio, entrenamiento, la tortura, creo que soy masoquista, pero necesitaba la rutina, el sentirme en forma, porque aunque practicaba no tenía coordinación.

Me dolía la pantorrilla al correr tan fuerte, como cuando sientes que te va a dar un calambre o un tirón. La verdad sí me daba pendiente de que no estuviera listo y tenía miedo, porque si no era capaz, me lastimo , explica Rivera.

El mexicano regresó a Europa a finales de junio, luego de pasar unos meses de confinamiento con su familia en Agua Prieta. “Fueron 30 días de entrenamiento para estar listo en estas tres competencias. No tenía expectativas y salté 2.25.