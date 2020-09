Periódico La Jornada

Martes 1º de septiembre de 2020, p. a10

Nahuel Guzmán, guardameta de Tigres, dio positivo en cuatro exámenes para detectar Covid y no pudo jugar ante Toluca, Pumas y Mazatlán. Hace tres semanas estoy aislado, esperando los resultados de la última prueba. Ya no tengo síntomas. Me mantengo entrenando en casa , dijo el argentino en redes sociales. Este lunes fue sometido a un nuevo test y espera salir airoso para enfrentar a las Chivas en la jornada ocho.