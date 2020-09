Marlene Santos Alejo y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 1º de septiembre de 2020, p. a10

En medio de la pandemia y de la afectación que tuvo la Liga Mx, hay un equipo que está marcando la pauta con base en funcionamiento y resultados, el Cruz Azul , señaló el estratega José Guadalupe Cruz, quien reconoció que la irregularidad de casi todos los planteles es consecuencia de un torneo atípico , como lo es el Guardianes 2020.

Para Cruz, Dante Siboldi ha sabido inyectar coraje y determinación a su plantel en medio de la tormenta que afecta a la Cooperativa cementera, porque creo que en el fondo debe haber cierta incertidumbre de si les van a pagar o no, y si se encontrarán historias de corrupción en el club; ello se suma al entorno complicado, porque nadie hizo una pretemporada normal, las concentraciones y entrenamientos son distintos, muy modificados .

Luego de siete fechas disputadas del certamen, reconoció que la Liga Mx no está brindando un torneo espectacular, como sería lo deseable. “En Alemania, Italia, Inglaterra vimos excelentes partidos tras la reanudación, y esa etapa sólo quedó marcada por la ausencia de público en las tribunas, porque no hubo mayores cambios.

En el plano futbolístico, el nivel no decreció en las principales ligas europeas, al menos no les afectó tanto como a la mexicana. Considero que allá se tomaron decisiones a tiempo y acá no se hizo una buena lectura, los tiempos no fueron los correctos en diferentes entidades. Más bien se reactivó todo cuando los picos eran altos, se dejó de lado el tema salud y se priorizó el económico , sostuvo el Profe.

Por ahora los equipos capitalinos copan la parte alta de la tabla general. Después de La Máquina, que tiene 16 puntos, están empatados con 13 unidades Pumas y América. Siguen con 12 Monterrey y Toluca. “Hemos visto muchos altibajos, pero pienso que el torneo irá poco a poco al alza.