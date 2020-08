Karla Torrijos

Sábado 29 de agosto de 2020, p. a14

Ante los múltiples casos de indisciplina que se han presentado en el balompié nacional, referentes al incumplimiento de los protocolos sanitarios contra el coronavirus, el entrenador Raúl Potro Gutiérrez lamentó que los jugadores mexicanos “sean tan inconscientes frente a la pandemia, que no sólo afecta al país, sino a todo el mundo. Es muy triste que un futbolista profesional entre al selecto grupo de los Covidiotas”.

En días recientes, se ha dado a conocer que al menos nueve jugadores de la Liga Mx han desobedecido las medidas de prevención de contagios establecidas en sus respectivos clubes. Además, varios de estos elementos han arrojado resultados positivos en las pruebas de detección del virus que se les practicaron luego de no haber respetado los protocolos.

Además de los casos de Alan Mozo, de Pumas, y Pablo Cepellini, de Cruz Azul, quienes el pasado jueves fueron sancionados económicamente por haber organizado una fiesta en plena pandemia, se suman los de Jonathan Orozco (Santos), Javier Chofis López, Alexis Vega, Uriel Antuna (los tres de Chivas), Hugo González, Dorlan Pabón (ambos de Monterrey) y Diego Reyes (Tigres).

Respecto a esta situación, el técnico campeón del mundo con la selección mexicana Sub-17 en 2011, opinó que la actitud de dichos jugadores es totalmente criticable , toda vez que con estos actos de indisciplina “no sólo afectan sus carreras, sino también a sus equipos.

“Es una lástima que no consideren la parte deportiva y todo lo que implica. Están atentando contra sus propios clubes, si contratan a un jugador por su calidad, y después no lo pueden meter por su irresponsabilidad social, no es justo para el equipo. Los futbolistas deben entender que, como dijo (Víctor Manuel) Vucetich, nadie está por encima de ninguna institución.