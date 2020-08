Y luego existe un grupo de militantes de Morena que intenta anular las pretensiones de los dos personajes mencionados para dominar la fuerza electoral de la ciudad desde la presidencia de Morena en la capital, aunque de pronto el plan puede ser un fracaso si el liderazgo que lo apoye no tiene la fuerza necesaria. Un Yeidckol para presidir el organismo en la ciudad sería desastroso, tanto como dar un paso hacia el abismo amarillo.

En el otro extremo está el canciller Marcelo Ebrard, con estilo diferente pero con las mismas ganas de apoderarse de algunas alcaldías que considera claves para lo que pueda venir. Aunque sus horizontes no terminan en esta ciudad, sí considera que de aquí puede surgir la fuerza que le dé perfil a su futuro. Habrá que estar pendientes de cómo se mueven las cosas en el Congreso y en otros ámbitos, donde Ebrard se maneja como pez en el agua.

odríamos decir que su fragor aún no se percibe porque apenas se halla en esa fase a la que se califica de baja intensidad, pero de que en esta ciudad se escenifica una guerra política dentro de Morena, no se puede negar.

Héctor García Nieto, quien se supone encabeza las buenas voluntades de Morena, no servirá, de eso deben estar seguros, para anular las fuerzas de Montreal o de Ebrard, y menos si lo que hace es muy parecido al plan del zacatecano.

Y esto porque hay quien asegura que también anda repartiendo promesas de relección y demás puestos, y usa para ello el nombre de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien, hasta donde sabemos, no quiere meter las manos en esta guerra que promete más muertos que heridos... políticos.

De pasadita

Una muy interesante fuerza popular ha empezado a acumular Claudia Sheinbaum. Las decisiones que ha tomado para manejar la crisis de la pandemia, muchas veces en contra de las recomendaciones que se dieron desde el ámbito federal, han logrado la aprobación de una mayoría de capitalinos.

Cuidar la salud de la gente sin descuidar la economía, más en momentos de crisis severa, le ha traído el reconocimiento hasta de muchos que no creían que ella pudiera sostenerse en circunstancias tan difíciles. Es más, hoy tiene reunidas más voluntades que cuando las aguas, si no estaban quietas, cuando menos no había olas tan bravas. Ojalá siga así, por el bien de todos quienes habitamos en esta ciudad.

[email protected]

[email protected]