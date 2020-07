De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 4 de julio de 2020, p. 9

El chileno Igor Lichnovsky, defensa de Cruz Azul, reveló que dio positivo por Covid-19, luego de un segundo test aplicado el pasado lunes en las instalaciones de La Noria.

La Máquina había informado el fin de semana anterior que tras realizar las pruebas correspondientes a su plantel, se detectaron ocho casos infectados y siete indeterminados, de los cuales, se confirmó que sólo uno era portador del virus.

Aunque el conjunto cementero no dio a conocer el nombre del elemento contagiado, el zaguero confesó el pasado jueves ser el nuevo caso afirmativo.

Hola gente, el día de ayer (miércoles) me informaron que he dado positivo en el examen del Covid-19, gracias a Dios soy asintomático, mi familia no fue contagiada del virus, así que se encuentran tomando las medidas recomendadas en México, hacer cuarentena , publicó el chileno en sus redes sociales.

Luego de reportar 12 casos de coronavirus, la escuadra celeste estableció en La Noria un cerco sanitario para aislar a los integrantes del plantel contagiados, entre ellos, Lichnovsky, el delantero Milton Caraglio, el volante Pablo Ceppelini, además de otros elementos del staff.

En tanto, la liga de futbol estadunidense (MLS) reportó la noche del jueves otros seis contaminados por coronavirus, cuatro de ellos jugadores, dentro de las 855 pruebas aplicadas desde el miércoles en su concentración de Disney World, en Orlando, donde la competición se reanudará el 8 de julio.