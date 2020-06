Ap y Afp

Martes 9 de junio de 2020, p. 8

Luego de mirar el video donde un policía presionaba el cuello con una rodilla a George Floyd, el cantante de R&B Trey Songz no pudo dormir y grabó una nueva canción.

Aunque Songz dijo que la melodía y la letra le salieron rápidamente, la voz se le quebró y no la pudo cantar. El artista nominado al Grammy dijo: Se me quebraba la voz o me corrían las lágrimas .

Salió a las calles de Los Ángeles para protestar junto a miles de afligidos por la muerte de Floyd y a exigir reformas para vigilancia policial en Estados Unidos.

Había tanto amor y buena energía allá afuera, mucha esperanza, gente de tantas etnias pronunciándose por nuestra causa. Me dio la fuerza que necesitaba para terminar la canción , contó.

Así, 2020 Riots: How Many Times fue lanzada el viernes. Incluye un coro de cantantes negros de Atlanta que elevan la apasionada interpretación de Songz. Estaba llorando en algunas partes de la letra. Es dolor, ira, confusión .

Otros músicos – Meek Mill, Kane Brown, Ty Dolla $ign, Terrace Martin y Run the Jewels– han lanzado canciones en la última semana a raíz de la muerte de Floyd y las muertes de Ahmaud Arbery y Breonna Taylor.