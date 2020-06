Ford Coppola recordó que ya entonces era un director con varios premios Óscar, pero ni por los reconocimientos querían ayudarlo a hacer Apocalypse Now. Qué de bueno tiene el éxito si sigues sin poder hacer la película que sientes que debes hacer. Me siento así a los 80, es siempre desear hacer una cinta que nadie más quiere realizar , sostuvo.

El festival virtual, además de haber surgido para unir a la comunidad cinematográfica en tiempos de crisis sanitaria, también tenía el objetivo de recaudar fondos para combatir el Covid-19. A pesar de haber finalizado, muchas de las cintas y conferencias todavía están disponibles en el canal de We Are One en YouTube.

Una conversación del Festival de Cine de Tribeca de 2019 entre los realizadores Francis Ford Coppola y Steven Soderbergh se encuentra todavía disponible en la plataforma YouTube. Gracias al encuentro virtual We Are One, que se llevó a cabo del 27 de mayo al 7 de junio, internautas de todo el mundo pudieron acceder de manera gratuita a largometrajes, cortos y conversaciones en torno al cine.

El cineasta habló de la fórmula para hacer películas con buenas críticas y que, además, obtengan buenas ganancias. La respuesta: la cosa que no quieres escuchar: riesgo. Y es eso, no se puede hacer arte sin riesgo, de la misma forma en que no se pueden hacer bebés sin sexo , indicó Coppola. Si quieres hacer arte, tienes que ser consciente del riesgo y arriesgarte a hacerlo lo mejor que puedas .

El realizador también comparó dichas complicaciones con las cosas extraordinarias que suceden en la vida, depende de ti hacerlas positivas, porque la buena noticia es que no existe el infierno, y la casi buena noticia es que esto es el cielo, así que hagámoslo cielo, porque depende de nosotros, y lo mismo pasa en las películas , afirmó el cineasta mientras su auditorio le aplaudía.

Otras conversaciones todavía disponibles son las de los directores Ang Lee y Hirokazu Koreeda en la Berlinale, donde sostuvieron una charla acerca del estado de la cinematografía actual. También está la sesión de preguntas y respuestas que David Cronenberg y Viggo Mortensen ofrecieron durante el Festival Internacional de Toronto sobre Crash. Actores como Tantoo Cardinal, de Canadá; Zhang Ziyi, de China, y Alain Delon, de Francia, conversaron también sobre su quehacer.

Algunos de los largometrajes que todavía se pueden ver son Sisterhood, del chino Tracy Cho; Adela Has Not Had Supper Yet, dirigida por el checoslovaco Oldřich Lipský; Shiraz: A Romance of India, de 1928, dirigida por Franz Osten; Mystery Road, del director indígena australiano Ivan Sen, y la mexicana Detrás de la montaña, de David Romay.

Asimismo, es posible hallar cortometrajes desde infantiles animados hasta breves historias dramáticas, además de algunos materiales interactivos y musicales. Aunque el festival anunció en su cuenta de Twitter que los materiales seguirán estando disponibles en la plataforma, se desconoce si su acceso será permanente.