Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 9 de junio de 2020, p. a11

“¡Qué mal negocio para Mazatlán! El dueño del equipo es todavía Tv Azteca, empresa que puso condiciones para el traslado del Morelia y que aparte va a poner al plantel que ella decida… Al gobernador sinaloense Quirino Ordaz le quedan sólo dos años, ¿qué va a pasar después?, ¿quién va a invertir?…”, cuestiona Antonio García Rojas, propietario del club Ensenada de la naciente Liga de Balompié Mexicano (LBM).

García recordó que, año tras año, la televisora del Ajusco trataba de mudar al club. “Yo estuve a punto de tomarlo porque me lo ofrecieron. Me dijeron: te lo llevas, tú lo operas, pero el equipo sigue siendo nuestro y sólo vas con un porcentaje. Dije no, así no... Hasta hoy, que alguien construyó un estadio, logran colocarlo.

No creo que vaya a funcionar un equipo en Mazatlán. Sinaloa es plaza beisbolera, ¡en Culiacán no pegó Dorados ni con Diego Maradona!, apenas levantó un poco las dos veces que llegó a la final, pero no les da para más , agrega el empresario, uno de los impulsores de la LBM.

García señala que a los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol todo se les fue de las manos, les ganó el poder y la avaricia; ahorita no saben qué hacer. Querétaro ya es Atlante, el Atlas está a la venta, pero los Zorros no se van de Guadalajara, no creo que salga el equipo de la ciudad .

Tales medidas, tendientes a extinguir la multipropiedad, obedecen a instrucciones de la FIFA, pero sólo es una recomendación, no una exigencia. Los federativos lo toman con calma y se conceden varios años para cumplir , comenta.