Lunes 18 de mayo de 2020, p. 3

El delantero mexicano Taufic Guarch, reciente campeón con el Real Estelí de Nicaragua, sabe lo que es desperdiciar las oportunidades por errores de inmadurez , por lo que después de varios sacrificios para mantener a flote su carrera afirmó que ahora prefiere un torneo de poco renombre, pero que le permita crecer, a un certamen con reflectores y sin objetivos para una evolución deportiva, como la futura Liga de Expansión, que sustituirá al Ascenso Mx.

“De la Liga de Expansión me han llegado ofertas, pero me considero un jugador que quiere aspirar a algo más, que no quiere sólo estar jugando por jugar. Me veo en Nicaragua porque aspiro a ir a una Concachampions para enfrentar a clubes grandes que te pueden abrir puertas”, dijo.

Incluso, recomendó a los jugadores del extinto Ascenso Mx, que corren riesgo de quedarse desempleados debido a que se impondrá un límite de 23 años de edad, a que busquen opciones en el extranjero.

¿En la nueva liga a qué pueden aspirar? Les he comentado a mis compañeros que busquen salir de México. Podrás decir que las canchas están feas, que no es muy bueno el juego, pero créeme que fui creciendo , sostuvo.

La carrera de Guarch se resume entre claroscuros; logró un tercer lugar con el Tricolor Sub-20 en 2011, enseguida pasó una temporada con el Español, donde jugó con el equipo B, y en su retorno a México con Tigres fue relegado. Encontró un espació en el Ascenso Mx y después llegó al Real Estelí de Nicaragua, con el que se coronó la semana pasada, luego de que fue una de las pocas ligas que se mantuvo activa pese al Covid-19.