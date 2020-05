Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de mayo de 2020, p. 29

Arturo Galicia y Emilio Rojas tienen dos cosas en común: resultaron infectados de Covid-19 y lograron superar la enfermedad que continúa asolando al mundo entero.

Desde el inicio de la pandemia en la Ciudad de México, más de 2 mil 200 personas se han recuperado del padecimiento, Arturo y Emilio son ejemplos de ello. El primero trabaja en una imprenta y el segundo es enfermero en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Siempre creí en la enfermedad, pero no pensé que me pudiera dar a mí; usaba tapabocas, me lavaba las manos y un día comencé con una simple tos que se fue haciendo más y más grave. Tenía dolor de cabeza y espalda , platica Arturo.

Así pasaron ocho días, hasta que un día amaneció con fiebre y decidió ir al hospital, donde permaneció internado. El diagnóstico inicial fue neumonía atípica, probable Covid ; posteriormente le realizaron la prueba.