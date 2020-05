Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 10 de mayo de 2020, p. a11

Hace unos días el promotor estadunidense Bob Arum advirtió que después del coronavirus todo será distinto para el boxeo. Con problemas para encontrar patrocinadores y sin público en las arenas, el empresario anticipó que los peleadores no podrían aspirar a las sumas de dinero que se pagaban en el pasado.

Elwin Soto, campeón mundial minimosca de la OMB, dice que eso no afectará a las grandes estrellas, pues han ganado lo suficiente para no preocuparse, pero los que empiezan, como él, serán afectados de manera muy fuerte.

Ganaremos menos dinero, eso es lo que nos espera , dice resignado Soto; yo no gano tanto; apenas me estoy abriendo camino como campeón del mundo y la crisis me va a afectar. No me queda de otra y pues estoy dispuesto a recibir menos con tal de tener un ingreso, el cual ya me hace falta .