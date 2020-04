Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de abril de 2020, p. a16

Eddy Reynoso no finge cuando habla sobre los efectos del éxito. El dinero y la fama cambian a cualquiera , reconoce quien ha escalado hasta la cima como entrenador del Canelo Álvarez. Un equipo que logró convertir al pelirrojo en el boxeador mejor pagado del momento y uno de los deportistas más rentables del mundo.

No soy la misma persona de antes, miente quien dice que el dinero y el éxito no te cambia, pero trato de no separarme mucho de la tierra, porque yo vengo desde abajo.

El equipo que integra junto a su padre, José Chepo Reynoso, ganó prestigio con los resultados del Canelo y hoy acuden a ellos peleadores encaminados al estrellato y prospectos respaldados por promotores influyentes.

A Eddy acuden el ex campeón mundial pluma Óscar Valdez, el ex monarca Andy Ruiz, o la futura estrella mexicana-estadunidense Ryan García, todos buscando el lustre y eficiencia que ha mostrado Canelo Álvarez en su desarrollo.

Llegan conmigo muchos boxeadores , cuenta Eddy durante una charla virtual del Consejo Mundial de Boxeo; a un peleador le pido no me haga perder mi tiempo, porque yo sacrifico mucho que podría dedicar a mi familia; me pierdo muchas cosas, por eso exijo que sean comprometidos, entregados y respetuosos para trabajar conmigo .

Una fórmula que nadie expresa de forma más acabada que el Canelo, quien no sólo ha logrado integrar uno de los equipos más sólidos del boxeo, sino una suerte de familia. Eddy asegura que la disciplina y obediencia de Saúl han permitido esa simbiosis.