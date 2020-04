Ante los legisladores, el ex presidente de Fundación Azteca adujo que el lema y el objetivo principal de nuestra misión es muy simple pero muy complejo, y es que el aprendizaje no se interrumpa. No estamos sustituyendo a la escuela, pero sí queremos que el aprendizaje continúe en el hogar .

El encargado de la educación en el ámbito federal aseguro que a la fecha se ha brindado capacitación a más de 540 mil padres de familia y maestros para educación a distancia.