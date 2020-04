Alejandro Cruz Flores y Elba Mónica Bravo

El Gobierno de la Ciudad de México informó que no se suspenderá el programa Hoy no circula extendido este primero de mayo, por lo que no podrán circular los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0, holograma de verificación cero, doble cero, 1, 2 y permisos, incluidos los autos híbridos y eléctricos, salvo los utilizados para actividades esenciales, como los de personal que labora en centros hospitalarios.

Recordó que es una de las acciones emprendidas con el propósito de evitar la propagación masiva de contagios de Covid-19, tras la declaratoria de la fase 3 de la emergencia sanitaria, por lo que llamó a los capitalinos a realizar los viajes indispensables y dar prioridad al resguardo en casa.

Por lo pronto, ayer se cumplió una semana de esta medida, día en que elementos de la subsecretaría de Control y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hicieron 36 apercibimientos verbales a conductores, mientras 46 vehículos fueron llevados al corralón.

Dicha cifra se suma a las mil 259 detenciones de conductores, de las cuales 903 corresponden a apercibimientos y 356 a remisiones a depósitos vehiculares.