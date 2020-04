Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de abril de 2020, p. 28

El estado de vulnerabilidad de las personas trabajadoras no asalariadas, que acentuó la emergencia sanitaria por contagios de SARS-CoV-2 –causante de Covid-19–, hace imprescindible que la ley en la materia que debe expedir el Congreso de la Ciudad de México incorpore el diseño de un mecanismo de seguridad social para dicha población.

La coordinadora para América Latina del Programa de Derecho de WIEGO (Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando), Tania Espinosa Sánchez, explicó que así se planteó en una propuesta de modificación a las iniciativas presentadas por legisladores que se elaboró junto con uniones de trabajadores no asalariados, como las de organilleros, aseadores de calzado y trovadores, entre otras, a partir de lo que establece la Constitución Política capitalina.

Señaló que más allá del apoyo de mil 500 pesos que recibirán del gobierno de la ciudad por la contingencia, la apuesta para enfrentar esta situación tendría que ser el mínimo vital que establece también la Constitución local como un derecho para asegurar una vida digna.

La ley que al respecto debe expedir el Congreso, al igual que la ley en materia de trabajo no asalariado y comercio en vía pública, es, sin embargo, otro pendiente del Legislativo.

Espinosa Sánchez advirtió que la pandemia permitió a los trabajadores no asalariados estar al tanto de cuál es su estado de vulnerabilidad en una crisis no prevista como esta, y abre la oportunidad de que incidan ante el Legislativo para que la ley que se expida no establezca menos derechos de los que señala la Constitución, como el de la seguridad social.