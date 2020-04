Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 18 de abril de 2020, p. 9

Miguel Herrera, técnico del América, se pronunció en favor de que en el futbol mexicano se mantenga el ascenso y el descenso, pues señaló que no es tan justo que no se premie a los equipos de la Liga de Plata ni se castigue a los del máximo circuito, por sus méritos o fracasos deportivos.

Horas antes de que el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, anunciara de forma oficial la desaparición del ascenso y el descenso en la torneo mexicano, el Piojo había manifestado su postura al respecto.