a situación de posguerra llevó a Estados Unidos al gran Crack de 1929, a la recesión económica y crisis de los años 30, lo que, entre otras cosas, produjo el desempleo de millares de personas, entre ellas músicos que formaban parte de las bandas, conjuntos musicales que se presentaban en centros nocturnos, restaurantes, salones de baile y sitios similares que los despedían por ya no poder pagarles o simplemente porque quebraban, mientras la delincuencia, en complicidad con las autoridades, se enriquecía más y más con la violación de la ley seca y trata de blancas, entre otros. Todo esto al ritmo del tap, jazz, las bellas flappers, corbatas blancas, trajes a rayas, guerras de pandillas y, claro, acumulación mayor de los señores del dinero.

Bajo la dirección de Anaí Allue, la divertida aunque en el trasfondo patética historia de Joe y Jerry, dos músicos desempleados que por hambre han tenido que asistir a un sitio donde contemplan un asesinato colectivo, se ven obligados a huir y disfrazarse de mujeres para trabajar en una orquesta femenina, transcurre fluidamente, ágil, relajante y divertidamente, gracias en buena parte a la coreografía de Óscar Carapia, así como de su residente, Gabriela Aldaz Perroni y, por supuesto de manera subrayada, gracias al desempeño del incansable coro masculino y femenino que hace de todo en un trabajo a todas luces agotador, pero que ellos y ellas desarrollan con tal frescura y desparpajo que hasta lo hace parecer fácil.

En los papeles protagónicos, desenvolviéndose, en orden ascendente por calidad histriónica, están: Arath de la Torre (Joe); Cassandra Sánchez Navarro ( Sugar), nieta de los Fábregas, a quien confieso no recordar en actuaciones anteriores, pero a partir de aquí lo haré por la calidad de su desempeño, y Ariel Miramontes, una gratísima sorpresa, ya que su más conocido mote de Albertano , no me presagiaba nada positivo, pero su desempeño como Jerry y su caracterización femenina sólo merecen mi aplauso. Mención especial para ese veterano y muy buen actor que es Mauricio Herrera, quien a lo largo de su carrera nos ha dejado cosas muy recordables y que en Sugar nos ratifica su gran oficio.

Sugar, con orquesta en vivo bajo la dirección de Carlos A. Ramírez, y con una escena, merecido homenaje a la Divina Marilyn, en el eatro de los Insurgentes, se presenta de jueves a domingo.