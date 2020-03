Siempre nos hemos preguntado cómo se distribuyen las drogas en Estados Unidos, por qué no hay ruido ni muertes como en México. Deben tener una organización formidable. Ayer anunció el gobierno estadunidense la captura de más de 750 operadores del cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), la confiscación de unos 20 millones de dólares en efectivo y de 20 mil kilos de drogas como parte del Proyecto Pitón. Al final, se decidió a actuar. El operativo está relacionado con la extradición de más de una docena de capos que, como dicen en su argot, han soltado la sopa. El personaje central es Genaro Garcia Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. El corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, informó que una fuente confiable le dijo que vienen acciones duras en México contra generales, políticos, empresarios... gente pesada, pues.

ste dia arranca la convención de la Asociación de Bancos de México en Acapulco, en medio de un armagedón financiero mundial provocado por la pandemia de coronavirus y la guerra de precios en el mercado petrolero. Hoy será jornada de conferencias, de reuniones privadas, de relaciones públicas. Lo más importante ocurrirá mañana: el presidente López Obrador clausurará la convención. Ya se conocen muy bien, se han reunido en múltiples ocasiones a lo largo del año. Han estado en Palacio Nacional el presidente de la asociación, Luis Niño de Rivera, de Grupo Azteca; Ana Botín, de Santander; Carlos Hank González, de Banorte; de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú. Tema central: la crisis se está reflejando en México, ayer el precio del petróleo de exportación bajó a 25.93 el barril (a principios de año era el doble) y el peso se devaluó a 22.77 frente al dólar en su cotización interbancaria, pero en ventanilla se ofrece a 21.70, ha perdido más de dos pesos. Es un escenario no imaginado el que ofrecerá hoy la junta acapulqueña: por un lado, el presidente nacionalista y conservador (ya sus actos demostraron que no cabe en la definición de izquierdista) y los responsables de las finanzas, casi todos de formación neoliberal. Tienen enfrente un desafío formidable: sacar adelante al país en medio del vendabal. Lo que decidan, lo que acuerden, lo que hagan, tendrá influencia en lo que suceda en los tiempos que vienen.

Pemex no recorta

¿Va Pemex a bajar su producción de petróleo como sugirió ayer el diario TheFinancial Times. No. Me informó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que están en contacto permanente con la OPEP, pero no han tomado una decisión en ese sentido.

A doble fuego

La frontera presenta una situación especial: tiene brotes de coronavirus al norte y al sur. Las autoridades de San Diego, California, informaron que hay dos casos comprobados en esa ciudad, ubicada a una hora en automóvil de Tijuana. Hay otro caso en El Centro, ciudad vecina a Mexicali.

Ombudsman social

Asunto: minusvalías

Las minusvalías por cambios generacionales fueron rebasadas abrumadoramente por las minusvalías debido a la crisis energética y el coronavirus. En menos de un mes tengo ya una pérdida de 10 mil 515 pesos, cuando para ahorrar voluntariamente 16 mil 312.09 me ha llevado un año tres meses. Lo anterior me lleva a preguntarme si conviene mejor invertir en Cetes o guardar el ahorro debajo del colchón. Les agradecería algún comentario orientador, es muy preocupante ver la facilidad con que desaparece el dinero que ahorramos con esfuerzo. ¿Habrá mecanismos más seguros para evitar estas odiadas minusvalías?

Ing. Germán Sánchez Molina /CDMX

R: Este es un tema que debería ser abordado en la convencion de banqueros de Acapulco. Es evidente que no está funionando el esquema de las Afore, al menos no para los ahorradores como usted. No le recomiendo debajo del colchón.

