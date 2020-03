–Mis padres eran músicos, excesivamente bohemios, y yo, único hijo. En mi casa no había prejuicios musicales ni nada que dividiera las raíces del arte. Sólo se trataba de tener buen gusto , hacer lo que uno más sentía , en una palabra, ser fiel a uno mismo. Escuchaba a The Everly Brothers, Buddy Holly, Dion Di Mucci y Neil Sedaka, así como a Miles Davis y Coltrane. Además, asistí al nacimiento de la bossa nova a mis 10 años y conocí a Antonio Carlos Jobim a mis 19. A mis 15 años rasgueaba a lo Joao Gilberto, lo cual hizo que decidiera hacer un curso de guitarra con Paulinho Nogueira.

–Se le considera el padre del rock argentino, ¿qué significado tiene este reconocimiento?

–Llevo en mi corazón (y en la espalda) las cosas que hago. Me halaga cuando encuentro gente que me las reconoce y me saluda. Pero no soy la clase de persona que vive de este tipo de asuntos. Creo que cada uno sabe quién es.

–¿Por qué La balsa revolucionó el rock argentino?

–Fue la suma de diversos elementos. Por un lado, su música y texto se transformaron en representativas de toda una generación que estaba cansada de lo que se le entregaba desde los medios hegemónicos. Por el otro, nuestra banda (Los Gatos) sonaba distinta, una cosa nueva armónica y rítmicamente. Mi manera de cantar representaba un nuevo estilo en la forma de interpretar.

–¿Cómo definiría el rock de Argentina y por qué es un país que tiene tantas bandas?

–A través de este siglo el rock argentino ha pasado a ocupar el justiciero tercer lugar en la música popular del país, que siempre se reconoció entre el tango y el folclor; 90 por ciento de los nuevos temas del cancionero popular salen del rock, éste es el que ha fusionado elementos del tango (la música ciudadana) o del folclor, sin problemas, sin prejuicios. Los dos útlimos fueron en Argentina los primeros que rechazaron todo el tipo de nueva creación. Me refiriero a la gente más ortodoxa de estos géneros, que justamente es con la que no puedes tocar.

–¿Qué tan difícil fue hacer música durante las dictaduras militares que a le tocó vivir?

–Cuando se trata de escribir, de crear, de expresarse, uno no se da demasiada cuenta de lo que sucede alrededor. Claro que lo que vivió Argentina ese tiempo, era aterrador. Pero uno sigue adelante con sus ideales y chauuu…

–¿Cómo incidió en su música el exilio en México?

–Fue una experiencia muy valiosa a nivel humano en todos los sentidos. Es muy doloroso tener que dejar tu tierra porque te obligan, y encima sin saber cuál es la razón, pero el mexicano es de buen corazón y excesivamente solidario. Siempre me ayudó y me protegió. Me hice de grandes amigos que tengo aún hoy día. Puedo decir que ha sido mi segunda patria, por el afecto y la comprensión que encontré.

–Aquí compuso la canción Sólo se trata de vivir, ¿qué significado tuvo en su vida?