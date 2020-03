Periódico La Jornada

Lunes 2 de marzo de 2020, p. 7

IV

¿Me iré como la flor del zacuanxóchitl?

¿No dejaré nada yo poeta

sino un nombre náhuatl difícil de pronunciar?

¿O ni siquiera quedara mi nombre en náhuatl?

Está cayendo la flor del zacuanxóchitl.

Al menos Flor-Canto (In Xóchitl in Cuícatl).

La flor de zacuanxóchitl ha brotado en vano:

el suelo blanquea con las flores…

¿Venimos a brotar en vano sobre la tierra?

¿A esparcir nuestros huesos blancos como la flor color de leche del zacuanxóchitl?

Cierto la belleza es transitoria

pero la resurrección no es sólo

de almas solas inmortales

sin materia y sin historia

amamos el tiempo

que madura los mangos y las muchachas

mas no al que hace que todo pase

–lo que tanto lloran los poetas–

que todas las cosas pasen al pasado

pero aunque pasen

están guardadas en el pasado

y de allí volverán otra vez

con tal que haya resurrección

porque si no

como san Pablo dijo

estamos jodidos