Retrocedió ayer por tercera sesión para cotizarse en 19.06 por dólar, frente a 18.89 pesos del precio de referencia del viernes anterior por Reuters.

Ombudsman social

Asunto: los falsos defensores

Esperemos que los convocantes a Un día sin mujeres realmente apoyen la situación tan lamentable que se está viviendo en el país, y no estén promocionando este evento para tratar de afectar a López Obrador, ya que desde que tomó el poder, es a lo único que se han dedicado, en lugar de trabajar y ver que los problemas del país mejoren, siempre hacen lo contrario; pero ahora están aprovechando la oportunidad para jalar agua a su molino. Como dice (Rayuela, La Jornada, 22 de febrero de 2020): Algunos de esos que no pagan salarios paritarios, que las despiden cuando anuncian su embarazo y que están contra el aborto, hoy se han convertido en feministas. ¡Bienvenidos! También espero que quien participe en la marcha realmente actué en forma pacífica y que no destruyan nuestra ciudad, hay que pedir lo que realmente ayude a cambiar la situación actual e implantar buena educación, principios de respeto y mejoras en todo el aspecto social, pues cuando se destruye nuestro patrimonio sólo nos afecta a todo el pueblo mexicano y con eso no se resuelve nada.

Ma. Lourdes Bocanegra Fajardo /Cdmx (Gmail) (teléfono verificado)

Twiteratti

Escribe: Carlos Pimiento Rojo / @carlos_pimiento $17 billones tuvieron de más FCH y EPN (excedentes petroleros y préstamos) y dejaron un país hecho un cementerio. Ahora cada año nos quitan $1 billón para pagar sus deudas e intereses pero cínicos ladran cómo hacer las cosas

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com