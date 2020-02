El de Fátima, caso de abuso y odio a la niñez

ue se tipifique el indignante y muy triste homicidio de la niña Fátima como feminicidio, permite visibilizar este tipo penal, y la importancia de que continúe en la ley; pero no debe perderse de vista que también el delito tiene tintes de discriminación y odio por un sector de la población que de manera histórica también ha sido víctima de una grave violencia.

Niñas, niños y adolescentes han estado sujetos a conductas de poder, de dominio, han sido objeto de manejo de personas adultas y no sujetos de derechos. No debe invisibilizarse que también es un crimen por abuso y odio a la niñez. No más violencia a este sector fundamental de la población.

Héctor Arteaga Montes

Elogia textos enlazados de cuatro articulistas

Un reconocimiento a los articulistas Esteva, Restrepo, Ackerman y Fazio, cuyos textos, implacables, están articulados de alguna forma. Inevitable reconocer el origen de nuestros problemas en México, multiplicado por la indiferencia, desprecio y negligencia de gobiernos priístas y panistas durante más de 70 años: el sistema de dominación patriarcal, capitalista, autoritario, violento, como lo subraya Esteva y que se ha volcado durante años en el desenfreno y ninguneo a las mujeres, y ha criado seres carentes del mínimo valor humano como Lozoya y Peña Nieto y demorará años para voltear con inevitable interés y cuidado al estudio de la ciencia, del mar, como espera Restrepo.

José Lavanderos

Pide que le reconozcan accidente de trabajo

Director general del IMSS, Zoé Robledo; director de la UMF 5 C. Anáhuac: el 30 de enero al salir de mi trabajo sufrí un accidente en la vía Peñón-Texcoco a bordo del vehículo de la empresa, lo que me provocó múltiples fracturas en la nariz y dos en el cráneo.

Por parte del seguro del vehículo fui trasladada a un hospital privado, donde se me realizó la cirugía necesaria. Tras ser dada de alta acudí con el médico de la UMF para evaluación y trámites de incapacidad y riesgo de trabajo.