Laura Gómez Flores y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 13 de febrero de 2020, p. 28

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, confió en que en esta ocasión se llegue hasta las últimas consecuencias contra los servidores públicos que filtraron las imágenes de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada y desollada por su esposo, y reciban un castigo ejemplar ; mientras, organizaciones anunciaron movilizaciones para exigir justicia.

La filtración de imágenes e información confidencial de una indagatoria en curso no sólo es ilegal y está prohibido, sino que es terrible, pero se presenta en 40 por ciento de las investigaciones, lo que conlleva a una revictimización y obstruye y pone en riesgo la investigación.

No esperamos que se le pueda caer el caso a la Fiscalía General de Justicia, pero no pueden ser servidores públicos quienes hagan filtraciones, y en caso de hacerlo, se debe actuar en consecuencia, con sanciones administrativas y penales, porque esto no puede seguir repitiéndose, afirmó.

La falta de una regulación fuerte que establezca una sanción directa a los medios de comunicación que publiquen esas imágenes es un problema, porque de evitarlo se corre el riesgo de atentar contra la libertad de expresión.