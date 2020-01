Ana Langner

Periódico La Jornada

Jueves 23 de enero de 2020, p. 32

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) investiga sobre las denuncias de posible hostigamiento laboral , presentadas por colaboradoras y colaboradores del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) contra Roberto V., titular de este órgano desconcentrado de la cancillería bajo el ámbito de la Subsecretaría para América del Norte.

Por instrucción presidencial, será la oficina a cargo del canciller Marcelo Ebrard la dependencia encargada de resolver si permanece en su cargo mientras se lleva a cabo la indagatoria.

La semana pasada la SRE confirmó en una nota informativa que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés ha iniciado acciones por cinco denuncias en el ejercicio fiscal 2019, contra el titular del IME, relativas a posible hostigamiento laboral .

Asimismo puntualizó que no tiene conocimiento de denuncias que se hayan presentado relativas a acoso u hostigamiento sexual .