Por su parte, la mediocampista Karla Nieto afirmó que el combinado tricolor trata de no distraerse con las críticas hacia su técnico, pues apuntó que lo primordial es concentrarse en el preolímpico.

Muchas veces, cuando llegamos a competencias, no tenemos a las futbolistas mucho tiempo, hemos enfrentado rivales fuertes con pocos días de trabajo previo a la competencia, entonces tener a las jugadoras que militan aquí, que están en buen momento y que son buenas, trabajar con ellas tiene que dar la ventaja , señaló.

Asimismo, explicó que no llamó a Charlyn, quien ganó un Pichichi con el club Levante en la temporada 2017-2018 de la Liga Iberdrola de España, porque es mucho más accesible trabajar con las jugadoras de la Liga Mx Femenil.

Estamos muy conscientes de que para lograr nuestro boleto (a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020), no depende de una jugadora, tiene que ser un trabajo en equipo. Todas están trabajando ahí para hacer ese impacto que necesitamos , declaró el timonel ayer en la zona mixta realizada en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Christopher Cuéllar, técnico de la selección mexicana femenil de futbol que asistirá al torneo preolímpico de la Concacaf, minimizó las críticas que ha recibido por no haber convocado para dicha competencia a la experimentada delantera tricolor Charlyn Corral, quien milita en el club español Atlético de Madrid, y aseguró que su equipo no depende de sólo una jugadora.

“Al final hemos estado intentando hacer oídos sordos, lo más importante es el grupo y el equipo. Hay una lista y por alguna razón se deciden muchas cosas y no queda más que cerrar el grupo, los oídos y seguir adelante.

Creo que es un tema que no nos corresponde hablar, como jugadoras cada quien tiene su punto de vista. Finalmente no nos queda más que pensar en México. Charlyn tiene trayectoria en selección nacional y es muy buena y te enseña mucho, pero no queda más que respetar , mencionó.

La selección femenil disputó ayer en el CAR su penúltimo partido de preparación antes de viajar a Estados Unidos para participar en el Campeonato Preolímpico de la Concacaf 2020, el cual se llevará a cabo del martes 28 de enero al domingo 9 de febrero, y donde enfrentarán en la fase de grupos a Jamaica, San Cristóbal y Nieves y Canadá.

Las tricolores vencieron 4-0 al América con goles de Renae Cuéllar, al minuto ocho, Daniela Espinosa, al 14, María Sánchez (49) y Stephany Mayor (70). El próximo lunes 20 de enero, sostendrán su último partido amistoso de cara a la justa preolímpica frente a la escuadra de Cruz Azul.

Ubicado en el sector B, el Tri femenil debutará en dicho torneo el miércoles 29 de enero ante Jamaica; posteriormente se medirá a San Cristóbal y Nieves el sábado 1 febrero, y cerrará la fase de grupos ante Canadá el martes 4.