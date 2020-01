No hay reglas claras para hacer los torneos , expone; “eso genera una gran incertidumbre, porque tal como está planteado, podría competir un campeón o un peleador con mucha experiencia contra un novato que apenas pelea cuatro rounds, o contra un amateur; eso sería inaceptable bajo cualquier argumento, no sólo en términos de competencia, sino de seguridad”.

No es un simple rechazo, sino una declaración de principios sobre lo que representa el boxeo profesional y lo distingue del amateur , afirma Sulaimán; el tema principal es la seguridad del boxeador; mientras no haya reglas claras en las que se proteja el equilibrio de niveles entre los peleadores, ni siquiera lo vamos a considerar .

Sulaimán explica que en el boxeo profesional, antes de que dos peleadores se enfrenten, una comisión revisa las trayectorias, las compara para determinar si están en igualdad de circunstancias; la ausencia de ese criterio en los torneos en donde se mezclan ambas ramas le preocupa significativamente.

Somos la voz del boxeo profesional mundial , sostiene el titular del CMB; hemos hablado con muchos peleadores amateur y federaciones internacionales, como Rusia, cuya organización tiene ambas ramas y no llevará profesionales, tampoco el país sede, Japón, ni Estados Unidos .

Puso el ejemplo del beisbol, donde las Grandes Ligas estadunidenses han permitido la participación de jugadores profesionales, siempre que no sean parte del roster de los equipos que disputan la temporada. En el futbol, recuerda, jugadores menores a 21 años.

No es un ataque contra nadie en particular, es la defensa de una disciplina que a diferencia de otras, no consiste en un juego , previene; la postura de nuestro organismo no es una amenaza a nadie, cualquier boxeador profesional que desee participar puede hacerlo, pero no pueden ser parte del CMB, porque no son nuestros principios .