Madrid. El Barcelona anunció la destitución del técnico Ernesto Valverde y nombró como su remplazo a Quique Setién, ex entrenador del Real Betis.

Su salida llega en momentos en que el Barcelona marcha como líder de la liga española y unas semanas antes de medirse con el Nápoles en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Barcelona debió resignarse con el empate en tres de sus últimos cuatro cotejos del torneo local, y la presión sobre Valverde alcanzó su máximo nivel después de que el equipo recibió dos goles postreros para caer 3-2 ante el Atlético en Arabia Saudita, dentro de la modalidad renovada de la Supercopa.

“El nuevo técnico azulgrana siempre se ha deshecho en elogios hacia el Barça y hacia Leo Messi, a quien considera 'un lujo y el mejor jugador de la historia”’, destacó el club en un comunicado.

No obstante, la situación vivida en los recientes días ha dañado la imagen del club, no sólo por el despido de un técnico que va líder, sino porque trató de contratar a la ex leyenda catalana Xavi Hernández (39 años), con quien se reunieron emisarios en Doha (Qatar) la semana pasada, pero el actual estratega del Al Sadd catarí rechazó el ofrecimiento de entrenar al club de manera inmediata, obligando al Barça a sondear otras opciones, según la prensa española.

Aparecieron nombres como el argentino Mauricio Pocchetino (47 años), cesado por el Tottenham en noviembre; los de los seleccionadores de Holanda y Bélgica, Ronald Koeman (56 años) y Roberto Martínez (46 años), respectivamente, aunque los directivos se decidieron finalmente por Setién.