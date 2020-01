Abril del Río

Periódico La Jornada

Sábado 11 de enero de 2020, p. a11

La Confederación Deportiva Mexicana ha aprendido a sobrevivir y le ha costado mucho trabajo desde que salió del Sistema Nacional del Deporte, pero al margen de lo económico, por razones jurídicas es necesaria su reincorporación, afirmó el presidente del organismo, Amado Aguilar.

El dirigente señaló que Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, no debe preocuparse por si se otorgan o no recursos federales a la Codeme, pues lo único que persigue el organismo –que hoy es autónomo y está vinculado a otras instancias, como Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación Pública– es recobrar el orden jurídico hacia las federaciones, que muchas presentan desórdenes y están fuera de control.