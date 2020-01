Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Jueves 9 de enero de 2020, p. 8

Ulises Hadjis es un músico venezolano que trabaja solo. Un sampler, teclado, pedales y guitarra eléctrica son los instrumentos que toca para acompañar sus presentaciones, no porque el cantante se niegue a trabajar con otros, pues de hecho cuenta con varias colaboraciones a lo largo de su carrera, sino que para él hacer música de esa manera es lo más cómodo y accesible hoy en día .

Aunque creció escuchando bandas de rock y se siente más identificado con ellas que con los cantautores latinoamericanos, hace algunos años que el venezolano no toca en una agrupación. Decidió comenzar a trabajar en solitario porque no se sentía en la posición de pedir a alguien más que practicara y compusiera con él al menos tres días a la semana.

Nadie escribe en grupo

Además, Hadjis considera que las bandas de rock son una coyuntura histórica muy particular . El arte, en su mayoría, es individualista. Nadie escribe novelas en grupo, nadie escribe cómics en grupo, nadie pinta cuadros en grupo , explica Ulises. Yo no sé hasta qué punto las bandas son producto de cuando la tecnología no daba para que un sólo tipo pudiese hacer todo , cuestiona.

Hadjis forma parte de Núcleo Distante, colectivo de músicos que en su mayoría trabajan solos. De acuerdo con él, la tendencia es cada vez mayor en su entorno, por lo que augura que eventualmente el modelo de bandas de rock desaparecerá y va a aparecer algo más parecido al jazz, donde todo el mundo es solista en mayor medida, y dentro de ese planteamiento se juntan o te llaman o hacen una gira juntos .