Jueves 9 de enero de 2020, p. a12

Hace siete años Anabel Avispa Ortiz conquistó el título mundial en peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y desde entonces lo conserva después de 12 defensas. Una campeona sólida y sin sombra en su organismo, pero con poca proyección en México. Por eso, cuando surgió la posibilidad de buscar un lugar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, vio una opción para trascender por otras rutas.

Si había logrado el anhelo de todo boxeador, un título mundial y su permanencia en el campeonato, y el horizonte parecía agotado, sólo quedaba la opción de representar a su país en la máxima competencia deportiva del planeta.

Una decisión difícil, pues desde que el Comité Olímpico Internacional abrió la puerta a la participación de profesionales en el boxeo, diversas instancias han rechazado, e incluso amenazado de sanciones, que los peleadores intervengan en competencias amateur.

Cuando recibí la invitación para participar me emocioné y decidí hacerlo, sin importar si eso ponía en riesgo mi campeonato del mundo , cuenta Anabel; ya sé lo que es ser monarca del orbe y me he mantenido vigente desde hace siete años, pero no sé lo que es convertirse en campeona olímpica, la gloria más grande para un deportista en nombre de su país .

Anabel confiesa que el miedo a perder oportunidades en los organismos de boxeo contuvo a muchos peleadores para participar en las eliminatorias, que se realizarán del 20 al 25 de enero en Guadalajara.

Yo dije: voy, no me interesa que me castiguen , recuerda Anabel; hablé con mi organismo y les pedí: sólo avísenme si me desconocen como su campeona .

Para tranquilidad de Anabel, la AMB le manifestó su apoyo y el fin de semana pasado publicó un comunicado donde desea suerte a los profesionales mexicanos que deseen participar en las eliminatorias y consigan boleto a Tokio 2020.