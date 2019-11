Serrat aclaró: en algunas de mis canciones se podrían encontrar frases que lo son, pero trato de soslayar algunas, otras no, porque forman parte de la misma broma de esta historia. Trato de entender que este mundo no es un drama; es, si acaso, una tragedia a la que nos tenemos que sobreponer .

Somos individuos que han encontrado esta forma curiosa de unir texto y música; nos gusta ganarnos la vida de esta forma, que nos ha permitido ser muy felices en estos años. Somos cantautores, que en realidad, es un término que no me gusta nada , expresó Serrat. Es horrible , secundó su compatriota.

▲ En conferencia de prensa, estos compañeros de andanzas hablaron sobre política, misoginia, exilio, y de su idilio con México, entre otros temas. Foto José Antonio López

Acerca de las pasadas elecciones en España, Joaquín Sabina admitió: no estamos muy contentos ni tirando cohetes con todo el proceso; es un momento muy delicado, en mi país y en toda Europa. Venimos del Cono Sur a México y hemos visto como recibieron con la elegancia de siempre a Evo Morales. El Sur está estallando, pero lo único que tienen todos los estallidos en común es que las personas se quejan de que los gobernantes no las escuchan y creo que tienen razón .

En España, nunca hemos tenido un gran líder como (Enrique) Peña Nieto , ironizó, lo que causó la risa de los presentes.

Oleada del reguetón

El reguetón no quedó fuera de las reflexiones en torno a las preferencias musicales. Oigo de todo. No pongo límites a nada, no tengo prejuicios, pero esta oleada del reguetón o hip hop, que al principio me ilusionó, ahora preferiría que no hubiera rima, porque vaya porquería que se oye por ahí, sostuvo Sabina.

Serrat comentó: Con la música me pasa al igual que con la comida, como de todo, pero normalmente sólo repito de algunas cosas .

Tras divertidas acusaciones, Serrat se refirió a la próxima boda de su colega con Jimena Coronado. Como padrino me siento emocionado, porque siempre supe que él era un hombre... más allá de esta fachada de canalla, tramposo, embustero, mezquino, traidor, sabía que había un caballero y ha respondido como tal .

Esto, admitió Sabina, era un cosa íntima que no pensaba comentar; gran parte de lo que se dice ahora, esta gira lo celebra porque habla de la amistad, de la camaradería y de las canciones que son un género mágico y rarísimo que viaja más rápido que las personas .

Los poetas e intérpretes, al final, sostuvieron: Los artistas nunca deben llegar a la autocensura, el arte debe ser libre y equivocarse en libertad .

La gira No hay dos sin tres comenzó a principios de noviembre y en territorio mexicano se presentarán este viernes y el sábado en el Auditorio Nacional; el 4 de diciembre, en la Arena Monterrey; el día 6, en el Auditorio Telmex, en Guadalajara; el 9 y 10 regresarán al coloso de Reforma, y el 13 se presentarán en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro.