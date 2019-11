▲ Este año, el Gobierno de la Ciudad de México no instalará puestos semifijos para aplicar la vacuna contra la influenza en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro ni en las del Metrobús. Foto Notimex

Al participar en la conferencia de prensa en la que se hizo oficial el anuncio de la campaña Abrigando a la Ciudad, que empezó el primero de noviembre, especificó que si una persona de entre cinco a 59 años acude al sector salud y solicita la vacuna, no le será negada, e insistió en que no hay desabasto de vacunas, porque las dosis con las que cuenta el gobierno capitalino son las mismas que las de 2018.

Pedir a los jóvenes sanos que eviten vacunarse porque no hay dosis para todos es la razón por la que hemos suspendido la aplicación en el Metro. Tratamos de enfocarnos en poblaciones de riesgo , explicó.

El funcionario precisó que en la ciudad están disponibles 2 millones 480 mil dosis de vacuna contra el virus de la influenza –cuya cepa predominante en 2019 es la H3N2–, las cuales son suficientes para el sector de riesgo, pero no para los más de 9 millones de habitantes de la Ciudad de México, cifra que crece hasta 20 millones con la población flotante.

En la temporada invernal 2019-2020 el Gobierno de la Ciudad de México no instalará puestos semifijos para aplicar la vacuna contra la influenza en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro ni en las del Metrobús. La intención con ello es lograr que la inmunización llegue a los grupos más vulnerables, afirmó el director de Epidemiología de Servicios de Salud Pública de la Secretaría de Salud local, Arturo Revuelta.

Por eso llamó a los jóvenes a estar conscientes de no demandarla si no la necesitan , porque a una persona de 20 años sana que se vacuna la va a proteger (contra la influenza), desde luego, pero un señor mayor de 50 años con alguna enfermedad o mayor de 60 quedaría desprotegido al no alcanzarla.

Mencionó que de octubre a la fecha hay registro de 10 personas adultas infectadas con el virus de la influenza y ningún fallecimiento, por lo que, dijo, es importante que el sector vulnerable evite el contagio y ser hospitalizado, porque tiene costos mayores para el gobierno.

En la sala de prensa del edificio de gobierno, abundó que para el tratamiento de la influenza se cuenta con mil 100 tratamientos en los servicios de salud instalados en las 16 alcaldías, que podrán solicitar a la Secretaría de Salud y visitar empresas, fábricas, asilos, guarderías o espacios abiertos para la aplicación de la vacuna, pero siempre privilegiando al sector vulnerable.