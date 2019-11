De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 8 de noviembre de 2019, p. a14

La gimnasta Alexa Moreno ganó el Premio Nacional de Deportes 2019, mientras que a la clavadista Paola Espinosa se le concedió el galardón por mérito deportivo y trayectoria tras 25 años de carrera. En la rama paralímpica se otorgó al nadador Diego López, multimedallista mundial y parapanamericano, y en la categoría de entrenador se lo adjudicó Alfonso Victoria, de taekwondo.

“Estoy impactada, la verdad es que no me lo esperaba en absoluto. Creo que nunca me lo hubiera imaginado. Estoy todavía un poquito en shock. Es una enorme sorpresa muy gratificante. Estoy contenta y dar gracias a todas las personas que creen en mí más que yo misma”, dijo una emocionada Alexa, quien no ocultó las lágrimas en un video que subió a las redes sociales.

La mexicalense de 25 años de edad que estudia arquitectura fue electa al galardón debido a sus logros en los recientes años, entre ellos, la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Doha 2018, al ser la primera de su género en obtenerlo.

Este año, Alexa Moreno Medina alcanzó su quinta final mundial en el salto de caballo y aunque no repitió el podio el sólo hecho de estar entre las ocho mejores le dio el pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En su repertorio competitivo figuran medallas en Copas del Mundo.

La bajacaliforniana tuvo su despegue luego de los Juegos Olímpicos Río 2016, donde fue criticada por su físico (en redes sociales) y luego de un retiro fugaz.

En el deporte paralímpico, Diego López, quien la víspera recibió la distinción con el Premio Estatal de Veracruz, también se hizo acreedor del PND. Entre sus logros de este año destacan cuatro medallas de oro en el Mundial de Londres y cinco doradas en los Juegos Parapanamericanos de Lima, además del boleto a Tokio 2020.