Cristina Barros, integrante de ese movimiento, explicó que esto es reflejo de que no existe una política unitaria, ya que mientras el Senado promueve la ley del maíz, en la Cámara de Diputados se impulsa la ley federal de variedades vegetales, que limita el intercambio de semillas, actividad que hacen los campesinos en forma milenaria.

Ante el retiro del orden del día en la Cámara de Diputados del dictamen de la ley federal para el fomento y protección del maíz nativo y la convocatoria a un parlamento abierto, el líder del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, se congratuló de la decisión y descartó la salida del país de empresas como Monsanto por no poder sembrar maíz transgénico; en tanto, para la campaña Sin Maíz no hay País, indica que la iniciativa se congelará y se promoverá otra legislación que criminaliza a los campesinos que intercambian semillas.

En entrevista, el dirigente empresarial Bosco de la Vega dijo por su parte que la iniciativa de protección del maíz nativo prohíbe el uso del grano con mejoramiento genético, de lo cual hay varias opciones. Están los organismos genéticamente modificados, a los cuales se les introduce una bacteria, esto está prohibido en México , y el presidente López Obrador no está de acuerdo. Lo respaldamos”.

Otra opción son los maíces genéticamente mejorados mediante polinización, se hace desde los aztecas y con ellos se puede mejorar el rendimiento, la composición del grano, que sea más resistente al cambio climático. Son los que están en riesgo y son 70 por ciento de la producción nacional. La ley protege a los nativos e inhibe a los de mejoramiento genético como son los maíces híbridos, eso es lo que está en riesgo .

Agregó que la ley no debe limitar el cultivo de maíces híbridos, son los que nos hacen competitivos. Somos un país con 13 tratados de libre comercio. Queremos una ley clara que no inhiba y que haga un país más competitivo para que no dependamos tanto de la importación de maíz, ya que somos el primer importador en el mundo .

–¿Ve el riesgo de que empresas como Monsanto y otras de biotecnología que han buscado sembrar en el país se vayan?

–No, porque no sólo apuestan al maíz transgénico, sino también al genéticamente mejorado, que es el tema de maíces híbridos. Participan en México, tienen un gran programa de desarrollo y tecnología. Muchos productores desarrollan maíces híbridos.