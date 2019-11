Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 7 de noviembre de 2019, p. 14

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, justificó la solicitud de mayor presupuesto con el argumento de que con los 12 mil 493 millones de pesos requeridos se aplicará una fiscalización más eficiente.

Asimismo, dijo, se validarán oportunamente los informes de los partidos políticos –eliminando gran parte de las sanciones por entrega extemporánea de documentación–, se modernizará el voto de mexicanos en el extranjero para la elección local de 2021 y comenzará la organización de los comicios de 2021 en los 32 estados.

Al asistir a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Córdova escuchó la recriminación de diputados de Morena, quienes cuestionaron la opacidad presupuestaria en el instituto y la elevadísima nómina de los más de 100 altos funcionarios electorales, entre ellos los consejeros, cuyo salario global anualizado es de 3 millones de pesos.