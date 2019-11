Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 7 de noviembre de 2019, p. a12

Rey Vargas, campeón supergallo del CMB, se sorprendió cuando supo que tenía rastros de clembuterol en una prueba de control antidopaje. La cantidad era mínima y la confianza en sí mismo, en el cuidado extremo que tiene para no consumir productos que pongan en riesgo su carrera, lo tranquilizaron. De inmediato sospecho en que había ingerido carne contaminada en algún restaurante, una concesión que tiene sólo en los periodos en los que no tiene pelea en puerta.

Si acaso, a Rey le preocupaba el estigma que existe en torno a los atletas que llegan a arrojar res-tos de clembuterol, sustancia que ha aparecido en pruebas de control de Saúl Canelo Álvarez, Francisco Bandido Vargas y en cinco jugadores de la selección mexicana de futbol que jugaría la Copa Oro en 2011.

Yo siempre he sido un jugador muy cuidadoso con lo que ingiero, en cuanto a medicamentos o suplementos que puedan ser sospechosos, llevo cinco defensas del campeonato y nunca ha aparecido nada raro , cuenta Vargas; así que no me preocupé por ese lado, pero sí sabía que podía haber ingerido carne en algún restaurante o reunión, sobre todo porque estaba en un momento en el que me relajo un poco al no tener pelea en puerta .

El prejuicio en torno al dopaje, el considerar todos los casos como intentos para tener ventajas en competencias, sí le parece incómodo. Sobre todo porque no se considera la falta de control en la producción de carne en México.