Jueves 31 de octubre de 2019, p. a12

París. El español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, debilitado por enfermedad, se clasificaron ayer a octavos de final del Masters 1000 de París-Bercy, tras superar sus primeros partidos de esta edición en el torneo.

Djokovic, número uno mundial, lo hizo con susto incluido. Tuvo que salvar dos bolas de set en la primera manga para poder deshacerse por 7-6 (7/2) y 6-4 del francés Corentin Moutet, de 20 años y 97 de la clasificación de la ATP.

El tenista de Belgrado de 32 años, subcampeón el año pasado en París-Bercy, se medirá en la siguiente etapa, los octavos de final, al británico Kyle Edmund (75), que sorprendió al argentino Diego Schwartzman (15), reciente finalista en Viena, por 7-5 y 6-3.

Djokovic compareció después de su victoria ante la prensa, con la voz dañada y admitiendo que está resfriado.