Jueves 10 de octubre de 2019, p. a15

Aún no comienza la participación de México en la Liga de Naciones y el certamen ya genera dudas. El ex seleccionado Miguel España aseguró que el torneo de la Concacaf no es conveniente para el Tricolor al señalar que sólo beneficiará a las selecciones de la región, pero no impulsará al nivel de México .

En un nuevo formato para utilizar las fechas FIFA, la Concacaf creó la Liga de Naciones que servirá de clasificación a la Copa Oro y también para elevar el nivel de la región, la cual sólo tiene a México (12), Estados Unidos (21) y Costa Rica (43) dentro de las 50 mejores del mundo, de acuerdo con el listado de la FIFA.

México se ubica en el Grupo A de la Liga de Naciones, el de mayor jerarquía, y debutará el viernes cuando enfrente a Bermudas, que se ubica en el lugar 167, mientras cuatro días después, tendrá de rival a Panamá (77).

España indicó que sin menospreciar a los integrantes de las Concacaf, este torneo no genera competencia para México, por lo que lo ideal es buscar el regreso a la Copa América, donde hay una mayor exigencia futbolística .