Juan Manuel Vázquez

Domingo 6 de octubre de 2019, p. a14

Rey Vargas, campeón mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no consigue despegar como figura. Después de cinco defensas, su situación –considera– es inestable; la gestión de la promotora no ha explotado de manera eficaz su campeonato.

Creo que me veían como una mercancía, pero no han sabido explotar mi carrera , lamenta Vargas.

La relación con la empresa recién concluyó, pero Vargas tuvo que llevar su caso por la vía legal, lo que enrarece el ambiente que debe dedicar a entrenar.

La empresa con la que trabajaba me faltó al respeto y dicen que no generó ganancias, pero ese es su trabajo , dice el monarca; ahora que termina mi contrato, no puedo concentrarme en mi carrera porque estoy metido en una disputa legal y me quieren cobrar un dinero que yo no gano. No entiendo si dicen que no genero ganancias por qué me quieren cobrar tanto .