Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 8 de agosto de 2019, p. a12

El único responsable del fracaso de la selección femenil mexicana de futbol en los Juegos Panamericanos es el técnico Christopher Cuéllar, pues él eligió a quienes compitieron y les decía qué hacer en la cancha, y sinceramente, ¡no se les vio jugar a nada! , consideró la ex mediocampista Alicia Pelé Vargas.

Luego de haber obtenido las medallas de bronce en las justas panamericanas de Guadalajara 2011 y Toronto 2015, y quedar fuera de la reciente Copa del Mundo de Francia, la competencia que se realiza en Lima parecía la oportunidad perfecta para que el Tri femenil se reivindicara; no obstante tuvo que conformarse con el quinto sitio.

Dicha situación, según la ex futbolista, sólo es culpa del entrenador, no de las jugadoras, pues se supone que ellas están haciendo lo que él les indica, y si no hay táctica ni estrategia, ¡ni cómo ayudarlas!

Opinó que al hijo de Leonardo Cuéllar “parece que le quedó grande la selección o no eligió a las jugadoras adecuadas, porque material, hay y mucho.